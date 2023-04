Auto e motorini abbandonati rimossi? No, arredo urbano per il territorio

Pochi giorni fa era stata annunciata l'effettuata la rimozione dei veicoli abbandonati per le strade di Napoli, al centro del ciclone la zona tra il Pallonetto e Santa Lucia, ma oggi camminando per il centro, la situazione non sembra essere cambiata, anzi, sembrerebbe che la Polizia non si sia accorta dei reperti meccanici che si mimetizzano con la pietra dei borghi cittadini.

Un tocco di «industrial» che balza all'occhio, bisogna prenderla come arte, o semplice mancanza ?

Ma nonostante ciò, il Comune di Napoli invita lo stesso i cittadini a segnalare tali visioni «artistiche» all'indirizzo polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it. E' possibile segnalare auto e motocicli abbandonati indicando: indirizzo e numero civico, modello, colore ed eventuale targa con la fotografia del veicolo.