«Ma la pulizia straordinaria che il sindaco aveva promesso che fine ha fatto?»

Ecco lo scenario che accoglie turisti da tutto il mondo, e credenti, all'entrata della visita della Chiesa di Santa Maria Materdomini: un mare di spazzatura che si stende a terra arrivando fino all'entrata della Chiesa.

Tra cartoni, buste di plastica e cose rotte la facciata della Chiesa densa di storia, «la meraviglia dei Quartieri Spagnoli», viene distorta e degradata dall'inciviltà delle persone, e dalla mancata raccolta da parte dell'Asia. Una scena da brividi che urla come anche il rispetto per i luoghi sacri sia scomparso, insieme a quello per le persone e la storia dei luoghi.

L'emergenza rifiuti diventa pesante non solo per i turisti, affascinati dalla bellezza partenopea, ma anche per i napoletani stessi, saturi di passeggiare e schivare immondizia, di fotografare non solo i monumenti, ma anche collinette colorate dalle buste per la raccolta.