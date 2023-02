Napoli, «Solidali con i prigionieri in sciopero della fame»: la scritta in Galleria Umberto

«Solidali con i prigionieri in sciopero della fame», così recita una scritta apparsa sulla saracinesca di un'attività commerciale nella Galleria Umberto a Napoli. Il graffito è stato notato da un lettore questa mattina. Il riferimento è sicuramente al caso di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protestare contro la previsione, per lui, della misura del 41-bis, cioè la detenzione in isolamento. Un tipo di reclusione chiamato anche «carcere duro» per le condizioni particolarmente severe di questo regime carcerario. Non si sa chi sia l'autore della scritta o se sia opera di più persone.