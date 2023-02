Napoli, rifiuti edili: la Pedamentina di San Martino invasa dagli scarti

Due collinette fatte di piante, terreno, polveri e altri rifiuti edili. Accatastate più o meno nell'angolo. Accade nella Pedamentina di San Martino, che dal quartiere collinare del Vomero porta al centro della città. Un percorso di valore storico, l'unica via di comunicazione tra la «Napoli di sopra» e la «Napoli di sotto» quando le strade asfaltate ancora non esistevano. Un tratto di città che è stato riscoperto da pochi anni e che è scenario privilegiati di numerose visite guidate e tour. La segnalazione di un lettore però rivela che il percorso che si offre ai turisti non è fatto solo di panorami e scorci mozzafiato, ma anche di degrado. Chi sceglie di percorrere la Pedamentina si trova a dover passare vicino a rifiuti di un cantiere edile, che secondo il lettore è fermo da anni. «La scala più panoramica di Napoli» invasa dagli scarti.