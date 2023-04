Piazza dei Martiri: il dormitorio sotto l'occhio dei leoni

Una piazza così bella quella del quartiere di Chiaia, rovinata dalla presenza di rifiuti e dal tanfo che accompagna la vista di una delle piazze più caratteristiche di Napoli.

Si stringe il cuore a vedere le misere condizioni di vita in cui riversano i clochard, ma ancor di più a vedere «imbrattata» la storia partenopea. Costruita come un ricordo, un simbolo, un omaggio in onore a chi ha perso la vita per le lotte di qualcun altro, scempiata e degradata.

Il leone, re della foresta, diventa re della discarica.