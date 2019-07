Venerdì 5 Luglio 2019, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ho constatato che il semaforo all'imbocco di piazzetta Leoni provenendo da piazza Sannazaro è funzionante ma utile nel senso inverso di marcia.L'ho segnalato a tre altissimi funzionari in divisa di vigili urbani a 30 metri più avanti fermi ad intrattenersi forse sul futuro della viabilità mondiale, che alla mia semplice segnalazione non solo uno di loro l'ha negato e, solo al mio gesto, invitandolo a guardare di li a 30 metri, mi ha confermato che il semaforo è fatto un po' male...Ma il peggio è stato dirmi che se vado di fretta che ho i postumi del caldo sole e la testa mi bolle solo allora ci potrà essere il vero pericolo. Il fatto mi è stato segnalato da quattro inglesi che attraversavano....che bella figura!Sono allibita essere offesa e oltragiata per aver fatto una segnalazione....menomale non fatta dai turisti!Oltre ad addestrare il personale è fatto obbligo essere educati.Il mio dovere l'ho fatto, il vostro non so chi lo comandi e peggio ancora chi lo controlli.Saluti