Napoli, col livello di sporcizia cresce la rabbia: l'invito dei cittadini

«Vorrei che il nostro Sindaco che tanto ama vivere in questa città, che probabilmente vede solo di sfuggita preso da mille problemi, facesse un giro, magari facendosi accompagnare da un gruppetto di abitanti della zona, dove i turisti vengono ad ammirare la "grande bellezza" e trovano ,di continuo ,situazioni come queste,o anche peggiori».

Il disagio da parte dei napoletani è forte, come la puzza che si avverte passeggiando per i luoghi tipici della città. Questo ? Solo un altro monito di quanto non si abbia rispetto della propria città, del posto che ti ospita (per chi è di passaggio), del lavoro, dell' impegno, ma soprattutto del mondo, e di quanto la situazione stia toccando l'apice della sopportazione.