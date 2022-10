Intervenuta la ditta disinfestazione Daniele Dell'Aitante di Marigliano a Napoli in via colonnello Lahalle 51, dove è stato rinvenuto un grande nido di vespe orientalis in un cassonetto di una portafinestra.

«Questo è il primo rilevato in Campania. Nei giorni scorsi ero intervento trovando questi insetti solo nelle province del Lazio. Queste sono le prime in zona» ha confermato Dell'Aitante al Mattino.