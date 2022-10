Napoli, situazione rifiuti al vomero: cartoni e sacchi della spazzatura non vengono raccolti

«Sono giorni che non spazzano o svuotano I cassonetti» la segnalazione che arriva al Mattino sulla situazione rifiuti al quartiere vomero a Napoli.

Cassonetti stracolmi di rifiuti che si riversano sulla strada, tra cartacce, legni, cartoni, ed erba incolta che cresce per le strade. Le segnalazioni su: via Gino Doria, via Solimena, via Cilea, via Belvedere, via Aniello Falcone, via Luca Giordano. «200 metri di strada sono una discarica a cielo aperto».