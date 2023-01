Vomero, «discarica» a via Cilea: buste, rifiuti e un materasso abbandonati in strada

Buste, rifiuti tessili, una struttura in legno e anche un materasso. Questo lo spettacolo che si offre a chi transita in via Cilea, al Vomero. Un lettore segnala la presenza di una «discarica a cielo aperto». L'accumulo di rifiuti si trova proprio in prossimità di un punto panoramico della via vomerese, creando quindi un contrasto amaro.