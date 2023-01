Vomero, crollata la struttura che dovrebbe ospitare un albero: degrado a via Luca Giordano

«Status pietoso» di una zona dedicata a un albero in via Luca Giordano, nel quartiere Vomero a Napoli. La segnalazione di una lettrice evidenzia il disagio dei cittadini che si trovano a passare per una delle vie dello shopping partenopeo e devono assistere a un triste spettacolo: le transenne isolano una zona con un po' di terreno, immodizia e nient'altro. Dell'albero che lì dovrebbe svettare non c'è traccia. Quello che si vede invece è il crollo della struttura avvenuto a un paio di mesi dall'istallazione della stessa. «É inaccettabile» commenta con amarezza la lettrice, che si interroga poi sulle responsabilità per l'episodio e sui tempi di intervento per risolvere questa situazione.