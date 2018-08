Sabato 18 Agosto 2018, 17:40

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 agosto, intorno alle ore 12,30, mi trovavo in transito in via Alessandro Poerio, a pochi passi da piazza Garibaldi, e oltre al consueto abbandono e sporcizia che chiunque si trovi di passaggio in quella zona può constatare, si aggiunge anche il disordine e il sudiciume prodotto da un folto numero di extracomunitari che invadendo totalmente il marciapiedi per almeno 15 metri sono impegnati del tutto illegalmente nella vendita di prodotti di dubbia provenienza.