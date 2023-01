Poggioreale, bidoni dell'immondizia davanti ai loculi. «Osceno, non c'è rispetto»

«Non c'è rispetto per i morti». Un'affermazione ricca di amarezza quella di un lettore che segnala la situazione di degrado e disagio al cimitero di Poggioreale. Nel luogo del ricordo delle persone care che sono venute a mancare si assiste a uno scempio. Una fila di cassonetti per la raccolta dell'immondizia impedisce l'avvicinamento ai loculi. I contenitori grigi, blu e rosa sono posizionati a pochi centimetri dalle nicchie di alcuni cittadini defunti, che gli affetti ancora in vita sono così impossibilitati a raggiungere. «Questo spettacolo è veramente osceno - afferma il lettore - ed è inammissibile in un paese civile quale dovrebbe essere il nostro». Nella segnalazione si riporta anche la presenza. nelle vicinanze dell'area, di una zona invasa da macerie, probabilmente residui delle cappelle crollate nei mesi scorsi.