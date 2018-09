Sannazaro, studenti senza classe a lezione in aula magna e senza banchi

Venerdì 14 Settembre 2018, 20:22

A causa dell’insufficienza di aule, gli studenti sono obbligati a risiedere in ‘aula magna’, qualificata dal dirigente scolastico Laura Colantonio “idonea per lo svolgimento delle lezioni, munita di sedie e banchi a disposizione degli alunni”. In realtà oggi, 14 Settembre 2018, ventidue studenti di una classe quarta, mentre usufruivano delle attrezzature scolastiche, sono stati invitati ad abbandonare la loro postazione per trasferirsi su sedie prive di banchi e inadatte allo studio.Il dirigente scolastico Laura Colantonio, in seguito alla presa visione degli articoli pubblicati sui vari giornali, ha dichiarato: “l’istituto Jacopo Sannazaro prende le distanze da quanto pubblicato dai giornali in data odierna”.Si definisce istituto quell'insieme di persone che hanno regole e strutture di comportamento relativamente stabili. Dunque, dal momento che gli alunni non condividono la decisione del dirigente in merito agli articoli dei giornali, ritengo sia errato pronunciare una simile sentenza.