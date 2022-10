Daniele Dell'Aitante, dell'omonima ditta di disinfestazione, segnala nuovi nidi di vespe orientalis a Napoli.

Martedì 11 ottobre «due chiamate: una in via Morandi, una a Bagnoli al terzo piano del condominio dentro una rottura del muro della facciata». Nel pomeriggio «in via Risorgimento 8 a Scisciano un grosso nido. Faccio per avvertire che il circondario è invaso».