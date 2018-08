Degrado urbano e abbandono a via Petrarca

Domenica 12 Agosto 2018, 19:57

entile Redazione,recentemente,ho letto sulle pagine del Mattino,circa la realtà di abbandono e degrado urbano in cui versa la zona di Napoli est. Le foto che potete vedere,le ho scattate questa mattina in Via Petrarca e mostrano una analoga situazione di degrado e abbandono in una zona opposta della città.Oltretutto,si evince dalle foto,che il tratto interessato dall'incendio divampato nel luglio 2017,dopo oltre un anno,è ancora transennato e chiuso al traffico.Cordiali Saluti