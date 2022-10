Paletti appuntiti di ferro ai giardini Ruoppolo: «Serve un bimbo infilzato per rimuoverli?»

Giardini Ruoppolo al Vomero, le radici di questo albero, hanno rotto il pavimento, sollevandolo e rendendolo pericoloso, essendo questi giardini frequentati da anziani e bambini. Hanno pensato bene di recintarlo con paletti di ferro e rete.

Ok, se il lavoro di ripristino del pavimento fosse stato svolto in tempi brevi! No, la rete è caduta e i paletti, di ferro, sottili e appuntiti, sono rimasti in piedi! Pericolosissimi! Si aspetta che qualche bambino finisca infilzato per rimuoverli? Nella casetta nel giardino ci sono i giardinieri, perché non intervengono?