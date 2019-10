I 180 anni della ferrovia Napoli-Portici: «Pronti 20 miliardi di investimenti per il Sud»

Sabato 5 Ottobre 2019, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel 2019 ci apprestiamo a concludere un anno di forte crescita sia in termini di ricavi che di profittabilità» lo ha detto Gianfranco Battisti, ad del gruppo Fs Italiane nonché presidente della Fondazione Fs italiane nell'intervento per la cerimonia dei 180 anni della prima linea ferroviaria Napoli-Portici. «Siamo il primo grande gruppo industriale del Paese per capacità di investimento con circa 13 mld di investimenti all'anno per un totale, nei prossimi cinque anni, di 58 mld complessivi di cui un terzo destinati al Sud».«I prossimi impegni che il gruppo FS deve affrontare riguardano in particolare la trasformazione della composizione sociale, la digitalizzazione soprattutto quella legata a protocolli di intesa e il cambiamento climatico che impatterà su tutti noi e sulle nostre infrastrutture» ha aggiunto Battisti. Per i prossimi anni «le iniziative strategiche del Gruppo si stanno concentrando su una grandissima attenzione ai nuovi servizi alle persone che per noi è fondamentale, facendo leva su nuove tecnologie digitali per migliorare la vita di tutti i giorni».