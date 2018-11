Lunedì 26 Novembre 2018, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 28 novembre torna per la terza edizione il TEDx Potenza (Teatro F. Stabile di Potenza a partire dalle ore 16, prevista diretta streaming).Il TEDx è un evento che ha lo scopo di riunire persone per ascoltare “idee che meritano di essere diffuse” circa un tema che sta al centro del dibattito della città in cui ha luogo. Il format nasce in America con il nome di TED, dove ha luogo ogni anno, e viene replicato sui territori, in maniera indipendente, con il nome di TEDx.Il tema del 2018 per Potenza è 2+2=5, ovvero l'idea che il valore di un gruppo è superiore alla somma dei suoi componenti: un tema che alle licenziatarie del TEDx, Alice Giorgio e Ida Leone della Associazione Passaggio Ponte, è sembrato adatto a ispirare i potentini, in questi tempi di crisi della collettività a favore di individualismi spesso esasperati.A declinare il tema, 7 relatori di diversissimo background professionale e personale: allenatori di rugby (lo sport di squadra per eccellenza), dirigenti di cooperative, guide naturalistiche, direttori di orchestre oversize, radiomatori della notte del 23 novembre 1980, musicisti d'oltreoceano, giovani startupper di rilevanza mondiale.Il tutto nella cornice dell'Autunno Letterario del Comune di Potenza: durante il TEDx verranno letti brani tratti da "Cronache dai ghiacci" di Chiara Montanari e da "Plant revolution" di Stefano Mancuso. Sono testi che da due punti di vista diversi raccontano storie di "comunità estreme" nelle quali fare gruppo è l'unica soluzione possibile per sopravvivere.