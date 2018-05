Mercoledì 2 Maggio 2018, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Unicredit e di Banca Popolare di Puglia e Basilicata un finanziamento di 13 milioni di euro a Original Marines. L'obiettivo è quello di sostenere l'espansione all'estero di Imap Export, azienda napoletana di abbigliamento per bambini che gestisce il marchio Original Marines. Il prestito è supportato da garanzie fornite da Sace, che insieme con Simest costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp.Attiva dal 1983, Imap Export è diventata nel corso degli anni una realtà sempre più globale nel proprio segmento, contando su una rete commerciale con circa 700 negozi, tra franchising e punti vendita diretti, in circa 40 Paesi.L'operazione di finanziamento ha visto in particolare Unicredit erogare due linee di credito per complessivi 9 milioni di euro, di cui 4 con garanzia Sace al 50%, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata che ha fornito altri 4 milioni sempre garantiti da Sace. Le linee di credito sono finalizzate a sostenere i costi connessi all'espansione di Original Marines sui mercati esteri delineati nel piano di investimenti 2017-2021, spiega una nota."Riorganizzazione, semplificazione ed efficienza – commenta il presidente Antonio di Vincenzo – sono i tratti fondamentali del nostro passaggio da family company a management company. Consolidamento del mercato italiano ed espansione all’estero sono i binari lungo i quali si muoverà il piano industriale 2018-2021".