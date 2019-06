Martedì 25 Giugno 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 19:49

La casa farmaceutica americana Abbvie acquista Allergan, la società che produce il Botox, in un accordo da 63 miliardi di dollari. Abbvie pagherà 188,24 dollari per ogni azione Allergan, di cui 120,30 dollari in contanti.Allergan consente a AbbVie di conquistare una posizione dominante sul mercato da 8 miliardi di dollari del Botox e di altri farmaci per la bellezza. Allergan con i suoi quasi 16 miliardi di dollari di ricavi rappresenta inoltre uan buona fonte di cash per AbbVie nello sviluppo di nuove generazioni di prodotti.L'accordo è il secondo che quest'anno segna le nozze fra due colossi farmaceutici, dopo l'intesa fra Bristol-Myers Squibb e Celgene.L'operazione non è piaciuta al mercato. Abbvie crolla in Borsa e perde il 15,78%, mentre Allergan vola e sale del 26,13%.