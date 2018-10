Dai bicchieri ai piatti, come cambierà la nostra vita senza plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 12:30

Bicchieri, posate e piatti, ma anche cannucce, cotton fioc e buste. Tutti oggetti rigorosamente di plastica, che il Parlamento europeo ha deciso di mettere al bando. Le abitudini della civiltà dei consumi capovolte, gli allarmi degli ecologisti raccolti. A favore della proposta di direttiva inviata dalla Commissione europea hanno votato 571 eurodeputati, contrari solo 53. La decisione definitiva spetta al Consiglio, con negoziati in avvio da novembre, ma il primo passo è fatto. E significa incidere sui consumi e toccare gli interessi non da poco dell'industria della plastica.«L'Europa è responsabile solo di una piccola parte della plastica che inquina i nostri oceani, ma può e deve essere un attore chiave nel trovare soluzioni a livello globale» commenta Frederique Ries, l'eurodeputata belga relatrice della direttiva. I numeri del voto fanno capire come il consenso alla decisione sia stato ampio. Se l'iter si concluderà a favore del provvedimento, entro il 2021 l'usa e getta di oggetti di plastica sarà vietato in tutti i Paesi dell'Unione europea. L'elenco è vasto ed è stato arricchito dal Parlamento. Ci sono anche i bastoncini dei palloncini, i miscelatori, i contenitori per fast food, le scatole di imballaggio. Persino i mozziconi di sigarette che contengono plastica saranno vietati, ma si dà tempo, per ridurne la quantità del 50 per cento, fino al 2025. L'80 per cento da ridurre invece entro il 2030. Si pensa ai figli e ai nipoti. Scadenze anche per gli oggetti su cui non esistono alternative, come le scatole monouso per hamburger e panini, oltre ai contenitori per frutta, dessert, gelati, che dovranno essere ridotti del 25 per cento entro il 2025. Per le bottiglie, invece, verrà imposta una raccolta separata con il riciclaggio del 90 per cento, sempre entro il 2025.Spiega il commissario all'Ambiente dell'Ue, Karmen Vella: «È un chiaro segnale dell'intenzione a intraprendere un'azione decisiva per frenare i rifiuti di plastica e rendere i nostri oceani migliori». L'80 per cento dei rifiuti marini viene via terra, il rimanente 20 dalle navi. Secondo un rapporto delle Nazioni unite del 2016, nei mari sono finite otto milioni di tonnellate di plastica per un valore di 19,5 miliardi di euro. Materiali ingeriti da pesci, cetacei e uccelli marini. Il rapporto era un grido a difesa di 800 specie a rischio. Entusiasti del provvedimento, gli europarlamentari Piernicola Pedicini del M5S e Marco Affronte dei Verdi. «Un cambio di passo», commenta anche Simona Bonafé del Pd.