Giovedì 22 Agosto 2019, 20:36

La società napoletana Atitech e la svedese Tam assumeranno in carico la manutenzione (base maintenance) per i velivoli della compagnia aerea slovena Adria Airways. Al contempo, il gruppo danese Northern Aerotech ha avuto il via libera per altri aspetti legati alla manutenzione (aircraft line maintenance) della compagnia slovena. L'incarico partirà a cominciare da oggi, giovedì 22 agosto.