Aeroporti, a giugno primi segni positivi in Italia e a Napoli ma il traffico tornerà ai livelli pre-Covid solo nel 2024

Riprende lentamente il traffico aereo in Italia dopo lo stop dei mesi del lockdown.Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il sistema aeroportuale nazionale ha registrato, nel mese di giugno, 1,1 milioni di passeggeri, con un incremento di 885 mila unità rispetto a maggio 2020. La stessa tendenza si è osservata per i movimenti aerei che a giugno raddoppiano attestandosi a circa 28.400, ovvero a 14.400 in più rispetto al mese precedente.Un importante passo in avanti - sostiene Assaeroporti - dopo il sostanziale azzeramento registrato nel primo periodo della pandemia, che però non rende il quadro meno critico: rispetto al 2019 il traffico passeggeri ha registrato una contrazione del 99,3% ad aprile, del 98,7% a maggio e del 94,2% a giugno.Le prospettive per gli scali italiani restano negative.Sebbene le proiezioni del mese di luglio confermino il trend di graduale ripresa (+1,2 milioni di passeggeri nelle prime tre settimane rispetto a giugno 2020), anche per effetto del riavvio di numerosi collegamenti nazionali ed europei, le stime per il 2020 continuano ad essere riviste al ribasso.Ad oggi si prevede, infatti, che l’anno possa chiudersi con un volume di traffico complessivo pari a circa 67 milioni di passeggeri, ovvero con un calo del 65% sul 2019 e una perdita di quasi 130 milioni di passeggeri rispetto ai 200 milioni previsti prima della pandemia.Viene spostata in avanti anche la data entro la quale si conta di arrivare ad un pieno recupero del traffico aereo: ACI EUROPE, l’Associazione dei gestori aeroportuali europei, ha recentemente dichiarato che i livelli di passeggeri registrati nel 2019 in Europa saranno nuovamente raggiunti non prima del 2024.Capodichino, l'aeroporto internazionale di Napoli, sta riattivando man mano i collegamenti della sua rete che - prima dello stop del Lockdown - contava 106 detsinazioni nel mondo.Oggi Alitalia ha annunciato oggi che he dall’ 1 ottobre raddoppierà i collegamenti fra Napoli e Roma Fiumicino (da 2 a 4 voli al giorno, fra andate e ritorni) e aumenterà quelli fra Napoli e Milano Linate (da 4 a 6 voli al giorno fra andate e ritorni.