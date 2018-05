Mercoledì 2 Maggio 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 16:55

Centosette aziende campane protagoniste al Cibus di Parma, salone internazionale dell'alimentazione giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione, che si terrà dal 7 al 10 maggio prossimi. Assieme alle imprese, parteciperanno anche la Camera di commercio di Salerno e tre consorzi di tutela, come quelli della nocciola di Giffoni e del pomodoro San Marzano.Le società provengono da Napoli e dintorni (53) e dalla provincia di Salerno e comprendono, tra le altre, il Pastificio Lucio Garofalo, La Doria, Caffè Borbone, l'Acetificio Marcello De Nigris e La Fabbrica della Pasta di Gragnano, solo per citare alcune delle più grandi.Le aziende italiane presenti all'evento sono nel complesso 3.100, che espongono su una superficie di 135mila metri quadrati. Sono inoltre 1.300 i nuovi prodotti negli stand e sono attesi 80mila tra operatori e buyer, di cui circa il 20% provenienti dall'estero.Tra le novità del 2018, proclamato dal Governo "Anno del cibo italiano", l'area Cibus Innovation Corner, che ospiterà una selezione dei cento prodotti più innovativi in esposizione in fiera. Nelle Food Court saranno presentati i prodotti tipici dalle Regioni. Gli chef stellati più noti saranno impegnati a cucinare i nuovi prodotti da presentare ai buyer. Presenti, come sempre, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e testimonial delle aziende.