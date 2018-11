Alibaba: ricavi in aumento, ma vendite sotto le stime

Venerdì 2 Novembre 2018, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Alibaba, che ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con ricavi in aumento del 54,5% a 85,15 miliardi di yuan (12,39 miliardi di dollari). Nello stesso periodo l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari è salito del 13% a 20,03 miliardi di yuan, pari a 6,78 yuan per azione. Nonostante ciò, le vendite della piattaforma cinese sono inferiori rispetto alle attese del mercato e il colosso del Paese asiatico ha già annunciato il taglio delle sue previsioni di fatturato annuali.In base alle nuove stime, per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2019, l'azienda prevede ora ricavi per 375 miliardi di yuan (54,5 miliardi di dollari) dai precedenti 383 miliardi di yuan, pari a una crescita del 53% rispetto al +60% della stima precedente.