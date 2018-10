Alitalia, Di Maio convoca i sindacati

Giovedì 4 Ottobre 2018, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 15:17

Dopo le minacce di sciopero dei sindacati di Alitalia, il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato al Mise per la mattina del 12 ottobre le organizzazioni sindacali.La neonata Federazione Nazionale del trasporto aereo (Fnta), che riunisce piloti e assistenti di volo di Anpac, Anpav e Anp aveva lanciato l'allarme: a fine ottobre scade la cassa di integrazione, il contratto di lavoro e la procedura di vendita. Per questo che sollecitano una soluzione da parte del governo per decidere il futuro della compagnia aerea, in caso contrario sono pronti allo sciopero.