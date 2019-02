Alitalia, Di Maio: «Piano entro il 31 maggio: Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco»

È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto riferiscono fonti sindacali. Nel corso del suo intervento il ministro avrebbe espresso grande soddisfazione perchè Alitalia è vista ancora oggi come grande potenzialità da realtà come Delta e EasyJet e si è augurato che si arrivi ad un accordo vincolante.

Intanto il ministro Di Maio ha precisato che il Tesoro e le Ferrovie dello Stato potrebbero superare il 50% nella newco per la nuova Alitalia. Il ministro Di Maio ha sottolineato che la partecipazione di Mef e Fs è garanzia affinché si tengano presenti fondamentali principi di tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali. Per Di Maio, il nuovo piano industriale della compagnia deve essere lungimirante e ambizioso. «Esprimo grande soddisfazione - sono le parole del ministro- perché Alitalia è vista ancora oggi come grande potenzialità da realtà come Delta e Easyjet».

Giovedì 14 Febbraio 2019, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 13:20

