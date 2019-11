Alitalia, il governo: il consorzio non esiste più, per ora non c'è soluzione di mercato

L'ottava proroga al consorzio per il salvataggio di Alitalia non ci sarà. Il perché lo spiega il governo ammettendo che su Alitalia «al momento una soluzione di mercato non c'è»: «stiamo valutando diverse opzioni con attenzione», «non è una proroga al consorzio che si stava costituendo, perché quella strada lì non c'è più», ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione Industria al Senato. Il piano è di dividere la compagnia tra servizi di terra e di volo, occuparsi del nodo esuberi e quindi procedere alla vendita. In pole ci sarebbe Lufthansa.

«È dieci anni che si tenta di privatizzare» la compagnia, spiega Patuanelli. Ma, sottolinea il ministro, «ha una dimensione che il mercato fa difficoltà ad accettare». «Alitalia di fatto non è mai stata privatizzata perché non ci si è riusciti, a parte piccolissime fasi». Per il ministro «è stata persa l'occasione sull'asse Air France e Klm». «È una compagnia troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande, ha una dimensione che in questo momento il mercato fa fatica ad accettare».

Ultimo aggiornamento: 13:04

