All'St di Arzano i bandi di Invitalia: Fare domanda e avere successo

Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 14:02

All'StMicroelectronics di Arzano continuano la attività per diffondere le occasioni per fare innovazione. Giovedì 24 maggio Invitalia organizza un workshop su misura del programma NeaPolis Innovation, l'hub dell'innovazione che la ST mette a disposizione di chiunque voglia fare progetti tecnologici. Saranno presentate iniziative come «Resto al Sud», che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno, e «Smart&Start Italia», che sostiene la nascita e la crescita di startup innovative in tutta Italia.Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Fa capo al Ministero dell’Economia e ha messo in campo numerosi bandi per incentivare la creazione di impresa soprattutto al Sud.Durante il seminario sarà spiegato in dettaglio come preparare una richiesta di finanziamento e si offrirà consulenza sul posto ai singoli e a gruppi di partecipanti al seminario.Duranre l'incontro saranno presentati i bandi «Resto al Sud» e «Smart&Start Italia», un'intera sessione sarà dedicata a come preparare una domanda di finanziamento di successo con consigli pratici e infine sarà dato spazio ai gruppi che hanno già un'idea con un momento di consulenza individuale. Il seminario si terrà presso il centro di progettazione STMicroelectronics in via Remo de Feo, 1 ad Arzano (NA). Un'occasione per capire bene come mettere realizzare i propri sogni a partire da un'idea.