Martedì 25 Settembre 2018, 12:38

In un anno, in base ai dati di agosto dell'Inps, le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, sono diminuite di un altro 35% rispetto al 2017, confermando una tendenza in atto ormai da tempo. Eppure, per circa 140mila lavoratori metalmeccanici la cigs resta l'unica fonte di reddito dopo avere pagato sulla propria pelle la crisi delle loro aziende, con chiusura o ristrutturazione, e più in generale una difficile congiuntura economica. Il guaio è che stanno arrivando al traguardo i 36 mesi previsti dal jobs act per la proroga di questo ammortizzatore sociale, scaduti i quali (per molti lo stop è diventato operativo già ieri) non ci sono che due alternative: i licenziamenti collettivi, nell'ipotesi peggiore, o la proroga di altri 12 mesi della Cassa integrazione con decreto del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Ed è ovviamente questo l'obiettivo al quale puntano i sindacati delle tute blu che già ieri hanno mobilitato un centinaio di lavoratori davanti alla sede del Mise per un presidio di protesta in attesa del tavolo che il ministro Di Maio ha previsto per oggi pomeriggio con i segretari generali delle sigle. Secondo un calcolo dei sindacati, occorrerebbero non meno di 3 miliardi di euro per garantire alla totalità dei lavoratori altri 12 mesi di sopravvivenza, considerate le maggiori uscite legate al sostegno al reddito e ai contributi figurativi e le minori entrate da lavoro (contributi e imposte).