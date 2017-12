Allarme Mezzogiorno: 1,8 milioni di giovani senza lavoro e studio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 09:29

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni lo aveva detto nell'intervento di apertura della giornata organizzata dal Mattino al Teatro nazionale Mercadante sulla fuga dei cervelli e dei giovani dal Sud: Mai come adesso si può investire nel Mezzogiorno aveva spiegato il premier riferendosi ai provvedimenti adottati dal suo governo (anche in continuità con quelli varati dal suo predecessore, Matteo Renzi). E ieri a confermare che il vento della ripresa sta soffiando con una buona intensità anche da queste parti, lasciando intendere che nel 2018 le cose potrebbero anche andare meglio, è l'annuale check up sul Meridione promosso da Confindustria e realizzato in collaborazione con Srm, la società del gruppo Intesa Sanpaolo che a Napoli presenta anche studi e ricerche di alto profilo sugli scenari economici dell'area mediterranea. Nel 2017 il Sud ha fatto registrare il segno più in tutti gli indicatori, dal Pil all'occupazione, dagli investimenti (ma limitatamente a quelli privati) all'export, al numero di nuove imprese. Per sottolinearne solo alcuni, spiccano i 6 milioni e 234 mila occupati (al primo trimestre di quest'anno) che confermano una tendenza in atto ormai dal 2014 (quell'anno al Sud avevano un lavoro solo 5 milioni e 856mila persone). O l'1,1 per cento di Pil che potrebbe crescere ancora nel 2018 e che lo scorso anno è stato il più alto tra le macroaree territoriali del Paese. Naturalmente le ombre sono ancora vistose, a cominciare dal numero dei neet (i giovani che non studiano e non cercano un'occupazione), oltre quota 1milione e 800 mila anche se crescono i contratti e l'autoimprenditorialità, come dimostra l'incoraggiante esperienza della Regione Campania. Per non parlare del crollo della spesa pubblica in conto capitale che ha toccato il fondo proprio quest'anno come emerge dai Conti pubblici territoriali e pesa come una zavorra sulla prospettiva di sviluppo di quest'area.