Amazon, Black Friday 2019: tutte le offerte e la lista dei prodotti scontati fino al 70%

Il conto alla rovescia per il Black Friday di Amazon corre veloce. E più ci si avvicina al 29 novembre, data del Black Friday 2019, maggiori sono le offerte che il sito di Amazon propone ai suoi clienti.

Basta andare sulla pagina di Amazon per capire quanti sono i prodotti proposti a prezzi al di sotto del prezzo di mercato e la percentuale di sconto che supera il 50% e può arrivare anche al 70%. Sulla home page di Amazon, le offerte sono suddivise in sottocategorie, che consentono una navigazione più rapida alla ricerca del prodotto che fa per noi.

C'è la sezione “ tutte le offerte ", dove trovare la lista completa dei prodotti , la cui ricerca può essere raffinata per categoria, spuntando la voce di nostro interesse, come per esempio le cuffie Bluetooth scontate del 59%, oppure tutti gli smartphone Xiaomi in promozione, o ancora una serie di aspirapolveri con riduzioni notevoli. Per un'idea regalo, magari in vista del Natale, interessante la sezione con tutti i prodotti che costano meno di 20 euro . Altra sezione da tenere d'occhio giornalmente, quella denominata " offerte lampo ". Infinita la lista dei prodotti scontati, con il timer che indica quanto tempo manca alla scadenza dell'offerta lampo e la percentuale di interessa da parte dei clienti Amazon.

Ed a proposito di Natale, Amazon ha pensato anche a questa con l'apposita sezione "preparati per Natale" , dove trovare i prodotti più gettonati da regalarsi o regalare agli altri. Tra i più richiesti ci sono gli smartwatch, i prodotti per la casa o quelli per rendere la nostra casa, smart, più intelligente, con prese smart, lampadine wi-fi. Amazon pensa anche ai più piccoli con tanti giocattoli in offerta, dal monopattino pieghevole alle bambole. Da visitare anche la pagina "tesori nascosti", dove le offerte finiscono ogni giorno allo scoccare della mezzanotte.



