Amazon punta sul cibo a domicilio: investe 575 milioni in Deliveroo

ha annunciato oggi che Amazon sta realizzando un finanziamento di 575 milioni di dollari, accanto agli investitori esistenti T. Rowe Price, Fidelity Management e Research Company, e Greenoaks in Deliveroo. Lo annuncia la società londinese di consegne precisando che «questo significa che Deliveroo ha raccolto in totale fino ad oggi 1,53 miliardi di dollari».Il nuovo investimento, scrive Deliveroo, contribuirà a: far crescere il team di ingegneri di Deliveroo con sede a Londra; ampliare la portata delle consegne di Deliveroo; portare nuove innovazioni nel settore del cibo, ad esempio attraverso le super cucine per il solo delivery «Edition»; sviluppare nuovi prodotti. Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo, ha dichiarato: «Amazon è stata un'ispirazione per me personalmente e per l'azienda, e non vediamo l'ora di collaborare con un'organizzazione così ossessionata dal ruolo dei clienti». «Siamo impressionati dall'approccio di Deliveroo e dalla loro dedizione nel fornire ai clienti una selezione sempre crescente di ottimi ristoranti, oltre a comode opzioni di consegna», ha dichiarato Doug Gurr, Country Manager di Amazon UK.