Venerdì 9 Febbraio 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 18:02

Amazon continua a far parlare di sé. Dopo il discusso brevetto sui braccialetti al polso dei dipendenti, questa volta sul fronte postale, in cui si prepara a lanciare un servizio di consegne pensato per le aziende. La conseguenza? I colossi statunitensi come Ups e FedEx tremano a Wall Street. Stando al Wall Street Journal, il nuovo servizio si chiamerà "shipping with Amazon" (letteralmente, spedire con Amazon), in breve Swa. In pratica, il colosso del commercio elettronico raccoglierà i pacchi dalle aziende clienti e li consegnerà ai destinatari. Amazon lancerà un programma pilota nelle settimane a venire a Los Angeles, in California, per commercianti terzi che vendono prodotti sul suo sito. Poi allargherà il servizio in altre città più avanti durante l'anno. Da anni Amazon sta lavorando per creare una sua rete di trasporto merci, motivo per cui ha preso in leasing 40 aerei.Da alcuni mesi in Italia Amazon è anche un operatore postale, con un suo servizio di consegne dei pacchi e dei prodotti che lo assimila ai corrieri espresso, come disposto dal nostro garante per le comunicazioni, l'Agcom, dopo che il 24 novembre scorso, proprio nel giorno dei super sconti del Black Friday, i lavoratori hanno incrociato le braccia nel deposito della società a Castel San Giovanni, nel piacentino, snodo nevralgico della rete logistica del gigante del commercio online.Intanto l'Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante ha ricordato proprio la necessità di prestare maggiore attenzione al ruolo che Amazon svolge nel settore dei servizi postali. "Negli ultimi mesi c’è un'attenzione particolare a un over the top che Poste e altri operatori del settore stanno accompagnando nella consegna di un numero crescente di pacchi nel nostro Paese - ha detto il manager -. Basti pensare che a dicembre la nostra azienda è riuscita a consegnare tre volte i volumi del dicembre 2016. Si pone un tema di medio termine, perché con volumi importanti di crescita questi signori stanno acquisendo una posizione di mercato dominante".