L'Anticorruzione: «Criticità sull'Ilva, decida Di Maio»

Venerdì 20 Luglio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 09:58

Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano - di verificare la correttezza della procedura di aggiudicazione dell'Ilva alla cordata AmInvestco Italy capitanata dal colosso mondiale dell'acciao Arcelor Mittal, è arrivata: le criticità nell'iter della gara ci sono. E non sono nemmeno di poco conto: l'Anac le ha trovate nel rinvio di ben sei anni dell'attuazione del piano ambientale, elemento che «avrebbe potuto spingere più imprese a partecipare alla competizione, aumentando il livello di concorrenza e la qualità delle offerte»; nella non attuazione delle scadenze intermedie dello stesso piano ambientale; nella mancata possibilità di concedere rilanci nonostante la cordata perdente AcciaItalia fosse disposta a farli e la procedura iniziale li prevedesse. L'Anticorruzione però non decreta l'annullamento della gara, ma passa tutto nelle mani del Ministero dello Sviluppo, ricordando che secondo le attuali normative le irregolarità non bastano a far scattare l'annullamento automatico, ma serve una decisione ad hoc dell'amministrazione che ha gestito il procedimento, la quale deve valutare se è preminente l'interesse pubblico allo stop della procedura. Insomma deve essere il ministro dello Sviluppo Economico a decidere. Di Maio, appena ricevuta la lettera di sette pagine dell'Autorità, ha informato il premier Conte e ha subito convocato a Palazzo Chigi una riunione straordinaria dei tecnici «per valutare i successivi passi da compiere».