CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 13 Marzo 2019, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti stabilimenti in quattro continenti, uno nuovo aperto a Verona, ingressi strategici in cantieri minori della Liguria. E poi il ponte di Genova, la capacità di dimostrare che la via della seta non è solo in entrata verso l'Europa ma che si può percorrere, eccome, anche in uscita, verso la Cina. Giuseppe Bono, 75 anni tra 11 giorni, ha saldo tra le mani il timone di Fincantieri, l'unico vero grande colosso planetario completamente Made in Italy.«Spesso sfugge che gli uomini possono dare un'impronta tanto positiva quanto negativa. I risultati non sono solo i miei ma di tutta la squadra Fincantieri che ora rema coesa, fino al più giovane degli operai, nella stessa direzione. Non ci spaventa niente, andiamo avanti con la massima fiducia».«Quello di sempre, siamo e vogliamo restare i numeri uno al mondo. Stiamo riorganizzando l'azienda grazie ad un piano di investimenti che entro il 2022, anno entro il quale dobbiamo raddoppiare la produzione, avrà importanti ricadute anche occupazionali».«Abbiamo una joint venture lì che finora ha dato frutti importanti soprattutto a Fincantieri. La Cina non si può fermare, ma grazie alle nostre competenze stiamo dimostrando che la via della seta non è a senso unico».«A novembre 2018 abbiamo firmato a Shanghai i contratti relativi alla costruzione di due navi da crociera che saranno le prime unità di questo genere realizzate in Cina per il mercato cinese. Il progetto, del valore di circa 1.5 miliardi di dollari, sarà realizzato nel cantieri di Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding controllata dal colosso CSSC. In Cina ci sono 200 milioni di persone appartenenti alla classe media e molti di questi sono potenziali croceristi. Questo ci avvantaggia anche perché ha una reputazione ottima anche in quel Paese».«Siamo prontissimi. Vorrei ricordare che il primo traghetto a gas naturale liquefatto lo abbiamo costruito noi, a Castellammare di Stabia per una compagnia canadese e abbiamo già unità di questo tipo in portafoglio».