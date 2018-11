Apple sfida Netflix e comincerà a produrre film originali

Venerdì 16 Novembre 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 15:20

Arriva la sfida di Apple a Netflix: la società di Cupertino ha firmato un accordo con la casa di produzione cinematografica indipendente A24 per la realizzazione di film originali.L'A24 è una società americana molto giovane, fondata nel 2012 che vanta già una vittoria all'Oscar come miglior film con "Moonlight". I dettagli dell'intesa non sono al momento noti, ma si sapeva già da un po' di tempo che Apple stava lavorando a un servizio streaming per fare concorrenza a Netflix, Amazon e Disney (a sua volta in arrivo sul mercato).Apple, che ha stanziato 1 miliardo di dollari per i contenuti tv originali nell'anno in corso, a giugno ha annunciato una partnership pluriennale con la star della televisione statunitense, Oprah Winfrey, con il regista Steven Spielberg e l'attrice Reese Witherspoon.