Si chiama Milkman e si propone come l'Amazon italiano per la consegna di pacchi. Anzi, come l'anti-Amazon, visto che offre un accurato servizio di consegna su appuntamento e lo stesso giorno di invio e un dettagliato servizio di tracciatura.

Tanto che Poste Italiane, che ha già investito nel progetto, rilancia e investe nuove risorse assieme ad altri quattro fondi di investimento, tra cui uno napoletano, per dare vita a una nuova realtà, Mlk Deliveries, in grado di offrire ai clienti di Poste un servizio di consegne premium nel mercato del recapito pacchi. Poste Italiane, P101 Sgr, Italia500 (Azimut), 360 Capital e la partenopea Vertis Sgr guidata da Amedeo Giurazza investono per la terza volta in Milkman, dopo le operazioni sottoscritte nel 2016 e 2018, portando il capitale complessivamente investito a oltre 35 milioni di euro.

I fondi raccolti con questo aumento di capitale permetteranno alla società – che conta tra i suoi clienti Eataly Today, Coop, Nespresso, Zara, Tannico – di ampliare la copertura del territorio su cui opera (attualmente le province di Milano, Roma, Torino), accelerare la crescita internazionale e ampliare la gamma di servizi innovativi offerti così da attrarre nuovi segmenti di clientela.

Nata nel 2015 partendo da un approccio tecnologico e data-driven, Milkman fornisce servizi di consegna a domicilio costruiti attorno al consumatore, concentrando in particolare il controllo sull'ultimo miglio delle consegne e offrendo opzioni di consegna personalizzate – tra cui same-day, scelta del giorno e dell’ora (con finestre di soli 30 minuti) e mappatura in tempo reale – con l’obiettivo di dare all’e-shopper la guida delle proprie spedizioni e, alle piattaforme di e-commerce, una soluzione last-mile facile da integrare e compatibile con la logistica di terze parti.

Cresciuta con percentuali di crescita a tre cifre, anno su anno, Milkman ha registrato, nel primo trimestre 2020 circa 400mila consegne, pari a circa il doppio dell’anno precedente nello stesso periodo.

Attraverso la newco Mlk Deliveries, si legge in una nota, i clienti di Poste potranno beneficiare dei servizi distintivi sviluppati e perfezionati negli anni da Milkman: consegne su appuntamento, same day e scelta di giorno e ora di consegna.

“La rinnovata fiducia degli investitori che ci accompagnano dalla nostra nascita, così come quella di Poste che ci sceglie per l’offerta di servizi premium/small parcel ai propri clienti, ci rende particolarmente fieri e orgogliosi. Riteniamo quello di Poste, in prima linea da sempre nella sperimentazione ed evoluzione di nuovi servizi e modelli di business a favore degli utenti, un importante riconoscimento del percorso fatto finora”, dichiara Antonio Perini, co-fondatore e amministratore delegato di Milkman. © RIPRODUZIONE RISERVATA