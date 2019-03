Le prospettive di sviluppo dell’artigianato: l'Ebac Campania festeggia 25 anni

Venerdì 22 Marzo 2019, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ebac Campania, in occasione dei 25 anni dalla sua nascita, ha organizzato e promosso, come prima iniziativa in calendario, per il giorno 29 marzo alle ore 10, presso la sede della Camera di Commercio di Napoli, in via Sant'Aspreno, incontro utile ad aggiornare l’Ordine dei Giornalisti della Campania su un tema che merita di essere conosciuto il più possibile, al fine di valorizzare la funzione di supporto che l’Ente svolge quotidianamente nel sistema economico della nostra Regione in cui l’Artigianato rappresenta un pilastro portante.L’argomento proposto è: «Economia e artigianato in Campania: il ruolo delle parti sociali e la bilateralità». L’incontro sarà a tutti gli effetti un corso per l’accreditamento professionale dei giornalisti campani ed avrà come relatori: i vertici dell’Ebac Campania, il presidente Ettore Mocella e il vice Anna Letizia; il vicepresidente della Camera di Commercio di Napoli, Fabrizio Luongo, e il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.Ai giornalisti che seguiranno il corso saranno anche, come ulteriore contributo al dibattito, mostrati due video: un primo con le testimonianze degli artigiani di tutta la Regione che si sono avvalsi delle opportunità offerte dalla bilateralità, ed un secondo per dare voce, in pochi minuti, ai rappresentanti delle diverse sigle che compongono l’Ebac Campania.L’obiettivo dell’iniziativa è far emergere con chiarezza il ruolo dei sindacati e delle associazioni e le prospettive di sviluppo dell’Artigianato campano: in estrema sintesi ciò che è stato fatto e quello che resta da fare. Non ultimo, ampliare anche attraverso un confronto diretto con i rappresentanti dei media, conoscenze più specifiche sulle relazioni sindacali ed in modo particolare sulle opportunità offerte dalla bilateralità.