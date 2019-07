Amazon sbarca a Napoli: festa ad Arzano per il primo stabilimento nel Sud Italia

Lunedì 29 Luglio 2019, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

13.000 metri quadrati di magazzino, 150 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e consegne più veloci e flessibili. Apre per la prima volta le sue porte al pubblico il deposito di smistamento Amazon di Arzano. Si tratta del primo investimento nel sud Italia da parte dell’azienda di commercio elettronico fondata da Jeff Bezos.«Napoli è una realtà molto importante, così come lo è tutto il sud Italia - dichiara Gabriele Sigismondi, Direttore di Amazon Logistic Italia - Quello che per noi è fondamentale è incrementare sempre di più la velocità di consegna ed essere sempre più all’avanguardia per servire al meglio i nostri clienti. È molto bello investire in Italia e creare nuovo lavoro a tempo indeterminato».«Come regione abbiamo un solo obiettivo fondamentale: creare lavoro. Amazon intercetta forme moderne di distribuzione dei prodotti - afferma Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania - Quello che ci interessa è intercettare le nuove opportunità, ma dando stabilità al mondo del lavoro. Ci auguriamo che questa possa diventare una piattaforma non solo campana, ma meridionale».