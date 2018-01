CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 23 Gennaio 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del nuovo turboelica per ora non sembra esserci alcuna urgenza anche se, come avverte il segretario generale Uil campana Giovanni Sgambati, «per il sistema Leonardo e per il sistema Paese sarebbe molto utile spingere verso un prodotto ancora più avanzato tecnologicamente, sfruttando le eccellenze produttive e progettuali di cui il gruppo dispone al Sud». In effetti a leggere gli ultimi dati commerciali relativi agli Atr, i turboprop realizzati dal consorzio paritario franco-italiano che ha sede a Tolosa e che in Italia conta...