Il gruppo Fca a febbraio ha immatricolato 48mila auto, con un calo delle vendite dell'10,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Un dato che si colloca ben al di sotto della media del mercato italiano, che ha invece segnato un ribasso dell'1,42%. La quota di mercato del gruppo Fca è pari al 26,4%. Come nei mesi precedenti, segnala Fca in una nota, i marchi Alfa Romeo e Jeep "ottengono risultati molto positivi, con vendite in aumento rispettivamente del 18,6 e del 79,8%". A spingere in alto i risultati di Alfa Romeo sono Giulia e Stelvio "entrambi i modelli sono i più venduti dei loro segmenti". L'exploit di Jeep è ottenuto grazie a Renegade e Compass. Nella classifica delle vetture più vendute, Fca piazza sei modelli nella top ten: Panda, Tipo, 500, 500X, 500L e Ypsilon. La Panda, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, si conferma la vettura più venduta del gruppo.