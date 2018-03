Giovedì 15 Marzo 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 14:37

Le immatricolazioni di auto in Europa hanno registrato a febbraio un modesto rialzo, con Fca-Fiat Chrysler Automobiles debole a causa del marchio Fiat, mentre prosegue la crescita a doppia cifra di Jeep e Alfa Romeo. Secondo i dati diffusi dall’associazione europea dei produttori Acea, febbraio ha visto un aumento del 4% a 1,159 milioni di veicoli. Il gruppo Fca ha chiuso il mese in calo del 4,4% a 84.345, con una quota di mercato al 7,3% dal 7,9% di febbraio 2017. Per quanto riguarda i singoli marchi: Fiat chiude il mese con un meno 8,8% a 60.083, Jeep balza del 50,2% a 12.056, Alfa Romeo del 17,1% a 7.370.