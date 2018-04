Sabato 14 Aprile 2018, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 15:46

Sono tre gli studenti vincitori della prima edizione del Premio Angelo Affinita, indetto da Sapa Group, società campana di componentistica e applicazioni per l’automotive, con il patrocinio della Fondazione Angelo Affinita, che ha assegnato tre premi a tesi di laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca ai migliori laureati e dottorati delle università europee per discipline tecniche attinenti al settore automotive.Si tratta di Paolo Vecchione, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, primo classificato con la tesi “Laminati compositi autorinforzati a base di poliammidi”. Secondo classificato è Filippo Camisani, dell’Università degli studi di Brescia, con la tesi “Generazione di dati di resistenza a frattura di materiali compositi a matrice polimerica termoplastica per il settore automotive”. Infine, sul gradino più basso del podio Rossella Arrigo, dell’Università degli Studi di Palermo, con la tesi “Nanocompositi a base polimerica ad elevate prestazioni: funzionalizzazione e immobilizzazione di nanostrutture”.I tre giovani studenti, vincitori delle borse di studio da 10mila, 7mila e 5mila euro, sono stati premiati nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell’Aula Magna Massimilla dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in piazzale Tecchio a Napoli.Il Premio Angelo Affinita è un bando di concorso europeo con cadenza annuale. Oltre 220mila persone il bacino di studenti cui il premio è stato rivolto, con 150 professori che hanno scelto di aderire alla call to action. I giovani premiati sono stati scelti, dopo mesi di selezione fra oltre cento candidature, dal comitato scientifico del Premio, composto tra gli altri dal presidente Luigi Nicolais.