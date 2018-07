Venerdì 27 Luglio 2018, 20:18

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitosi sotto la presidenza dell’avvocato Pietro Fratta, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2018 redatta in conformità ai principi contabili internazionali applicabili.Il totale dei ricavi è pari a 46,1 milioni di euro, in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2017 (45,7 milioni di euro), per effetto dell’adeguamento delle tariffe di pedaggio e dell’incremento del traffico registrato sulla rete in concessione (0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), parzialmente compensati da minori ricavi per partite non ricorrenti registrate nei primi sei mesi del 2017