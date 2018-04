Mercoledì 18 Aprile 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 16:42

Il consiglio di amministrazione di Autostrade Meridionali ha confermato presidente della società Pietro Fratta e amministratore delegato Giulio Barrel.Il board ha inoltre valutato la sussistenza del requisito di indipendenza per i quattro consiglieri non esecutivi: Carolina Fontecchia, Cristina De Benetti, Mara Anna Rita Caverni e Antonella Lillo. Il collegio sindacale, si legge in una nota, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio di amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti consiglieri.Lo scorso 13 aprile l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, da cui risulta un utile di 19,6 milioni. Una parte dell’utile, pari a 4,4 milioni, sarà destinata all’erogazione per ciascuna azione ordinaria di un dividendo unitario di un euro che sarà messo in pagamento a partire dal 25 aprile 2018 con stacco della cedola il 23 aprile e "record date" prevista per il giorno dopo.