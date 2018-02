Lunedì 26 Febbraio 2018, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 19:10

Nel 2017 Autostrade Meridionali, controllata al 59% da Atlantia, vede balzare di oltre il 30% l'utile netto rispetto al 2016, a quota 19,6 milioni di euro, registrando ricavi netti da pedaggio per 84,4 milioni, in crescita del 2,8% rispetto all'anno precedente. Aumento giustificato dalla crescita del traffico nei dodici mesi, in cui i transiti totali aumentano del 2,7% su base annua. La redditività lorda progredisce dell'11,6% a quota 35,9 milioni.Gli investimenti realizzati nel periodo gennaio-dicembre 2017 ammontano a circa 1,6 milioni. La società è attualmente coinvolta nella gara per l'affidamento in concessione dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, tratto che continua a gestire in proroga dal 2012, anno di scadenza della precedente concessione. Il 17 novembre 2017 è stata pubblicata l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha dichiarato competente per il giudizio il Tar della Campania. Il giudizio passerà in decisione in funzione delle disponibilità di ruolo di tale giudice il 23 maggio 2018. Il prolungarsi delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo concessionario dell'infrastruttura (sono trascorsi oltre cinque anni dal termine prefissato dalla convenzione di concessione) fa sì che nel breve-medio periodo possano evidenziarsi esigenze manutentive. Ciò potrà comportare aggravi di oneri di manutenzione nel corrente esercizio e nei prossimi. Inoltre, si evidenzia che è stato riconosciuto alla società un incremento tariffario pari al 5,98% a partire dal 1° gennaio 2018. Per l’intero esercizio 2018 Autostrade Meridionali si prefigura un andamento della gestione stabile rispetto a quanto osservato nel corso dell'anno passato.L'utile netto balza anche nel quarto trimestre del 2017, più 46,7% a 4,3 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2016, con ricavi netti da pedaggio per 20,6 milioni, in crescita dello 0,6% su base annua. La redditività lorda negli ultimi tre mesi dell'anno scorso si attesta a 7,1 milioni, in calo del 5% rispetto al trimestre di confronto.La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è positiva per 168,6 milioni, sostanzialmente stabile rispetto a fine settembre.