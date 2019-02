A lezione di economia: la banca tra i banchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A scuola di economia per formare i «business man» del futuro. È partito «Che impresa ragazzi!», il progetto di educazione finanziaria per le scuole promosso e organizzato dalla Banca di Credito Popolare, in collaborazione con la Feduf - Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio - per diffondere tra i giovani la conoscenza di temi economico-finanziari. Il percorso, coordinato da Loredana Loffredo, coinvolge cinque istituti superiori di Torre del Greco per un totale di 150 studenti che hanno...