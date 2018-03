Banca d'Italia versione Grande fratello: «Depositanti monitorati tramite Twitter»

Lunedì 26 Marzo 2018, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 20:55

La Banca d'Italia monitora i social media «e, in particolare, Twitter per calcolare le aspettative d'inflazione o per valutare la fiducia dei depositanti». Lo rivela il vice direttore generale, Fabio Panetta, nel testo di un discorso pronunciato in un workshop a Roma sui big data e il machine learning.L'Istituto centrale ha creato un team sui big data che include statistici, economisti e informatici provenienti da diversi dipartimenti della banca. I social media, rivela l'esponente di Via Nazionale, «sono anche utilizzati per monitorare la fiducia dei consumatori verso determinate società quotate e i suoi effetti sulla volatilità e i volumi di scambi»" con un richiamo a un lavoro della Banca d'Italia che riguarda solo le banche quotate. I social servono a Palazzo Koch anche per mettere a fuoco «le truffe con le carte di pagamento».Un altro filone di ricerca è quello dei singoli annunci immobiliari online che servono ai ricercatori della Banca d'Italia «per capire la microstruttura del mercato immobiliare italiano», aggiunge Panetta.L'Istituto centrale diventa quindi una sorta di grande fratello sul web. Panetta, nell'indirizzo di saluto al workshop a porte chiuse, spiega che le banche centrali possono e devono giocare un ruolo attivo nello sfruttamento delle tecnologie digitali e l'enorme ammontare di dati che generano. Le applicazioni potenziali sono enormi ma ci sono anche sfide da affrontare. La principale è quella che il fintech pone alla stabilità finanziaria.